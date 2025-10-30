 Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova
Apple Music è pronto a stupirti con la sua qualità audio senza paragoni, un catalogo sconfinato e diverse feature uniche.
Musica
Nell’ormai ricco marasma di servizi musicali streaming, tra soliti noti e nuove proposte, a emergere è sicuramente Apple Music. La piattaforma musicale della casa di Cupertino si distingue infatti per il suo sconfinato catalogo, ma anche per come ti permette di ascoltarlo: con la qualità indiscussa dell’Audio Spaziale e della definizione Lossless, per non parlare poi di altri feature pensate per arricchire l’esperienza.

Prova gratis Apple Music

L’Audio Spaziale con Dolby Atmos è il vero punto di svolta di questa piattaforma. Parliamo di un suono a 360 gradi che ti avvolge in pieno facendoti sentire parte di ciò che stai ascoltando: un po’ come, grazie anche alla definizione Lossless, essere all’interno della sala di registrazione con il tuo artista preferito. Un’esperienza che fa la differenza e che, una volta provata, sarà difficile tornare indietro.

Abbiamo parlato di uno sconfinato catalogo ed in effetti è proprio così con oltre 100 milioni di brani e più di 30.000 playlist tematiche curate da esperti e tutto naturalmente senza pubblicità e con la possibilità di cambiare le tracce tutte le volte che vuoi e di scaricare i tuoi brani preferiti per l’ascolto online.

Tra le feature a disposizione è molto interessante Apple Music Sing perché ti permette di inscenare un karaoke vero e proprio in qualsiasi momento: avrai la libertà infatti di vedere i testi scorrere di regolare quanto vuoi la voce originale per divertirti con i tuoi amici.

Prova gratis Apple Music

L’unico modo per capire davvero quanto ne vale la pena è provarlo: Apple Music offre ai nuovi utenti una prova gratuita di 1 mese (o di 3 mesi rispettando certe condizioni) per accedere a tutte le funzioni, all’intero catalogo e naturalmente alla qualità di ascolto premium con Audio Spaziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 30 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
30 ott 2025
