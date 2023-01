Perché attivare questa VPN oggi è la scelta giusta

Attivare una nuova VPN per navigare in sicurezza, nella massima privacy e ad alta velocità in rete è molto semplice. Il problema principale legato all’utilizzo della VPN è rappresentato dalla scelta del servizio a cui affidare la connessione. In rete, infatti, ci sono tantissime opzioni su cui puntare e non tutte rispettano gli standard minimi per quanto riguarda la sicurezza, la privacy e la velocità di connessione.

Per questo motivo, chi è alla ricerca di una nuova VPN efficiente e ad un buon prezzo, può valutare con grande attenzione la nuova offerta di AtlasVPN. Il servizio in questione è tra i migliori del settore ed è in grado di garantire ottime prestazioni e il risparmio di alti standard di sicurezza. Attualmente, è possibile attivare questa VPN ad appena 1,81 euro al mese optando per il piano biennale che garantisce uno sconto dell’81% rispetto a quello mensile. L’offerta è attivabile direttamente dal link seguente ma solo per un periodo di tempo limitato.

Cosa rende AtlasVPN la scelta giusta per attivare una nuova VPN oggi

AtlasVPN rispecchia al massimo l’identikit che una buona VPN deve avere. Il servizio, infatti, mette a disposizione:

la crittografia del traffico dati per garantire una connessione davvero protetta

del traffico dati per garantire una connessione davvero protetta una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento delle attività dell’utente

che elimina qualsiasi forma di tracciamento delle attività dell’utente l’ assenza di limiti per la connessione , sia in termini di velocità che in termini di traffico dati

, sia in termini di velocità che in termini di traffico dati la possibilità di utilizzo multi-piattaforma e multi-dispositivo grazie alle app disponibili per tutti i principali sistemi operativi e la possibilità di utilizzo di un numero illimitato di dispositivi in contemporanea

grazie alle app disponibili per tutti i principali sistemi operativi e la possibilità di utilizzo di un numero illimitato di dispositivi in contemporanea un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo che consente agli utenti di aggirare eventuali limiti geografici all’accesso ai servizi web

Con la nuova offerta del momento è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,81 euro al mese, scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata (per una spesa complessiva di circa 43 euro). Quest’offerta garantisce uno sconto dell’81%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.