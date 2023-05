Perché dovresti guardare Peter Pan & Wendy in streaming su Disney+

Se ami le storie di avventura, di magia e di sogni che si avverano, non puoi perderti Peter Pan & Wendy, il nuovo film live-action di Disney+ che reinterpreta il romanzo di J.M. Barrie e il classico animato del 1953.

Peter Pan & Wendy è la storia di una ragazza e dei suoi fratelli che vivono un’avventura incredibile con un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme a lui, voleranno verso l’Isola che non c’è, dove incontreranno le fate, i bambini sperduti, i pirati e il temibile Capitan Uncino.

Peter Pan & Wendy: guardalo in streaming

Il film è diretto da David Lowery, lo stesso regista di Lilli e il vagabondo, un altro remake live-action di successo su Disney+. Nel cast ci sono Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino, Yara Shahidi in quello di Trilli, Alexander Molony in quello di Peter Pan e Ever Anderson in quello di Wendy.

Peter Pan & Wendy è un film che saprà emozionare e divertire tutta la famiglia, con scene spettacolari, effetti speciali mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente. Inoltre, scoprirai la presenza di alcuni messaggi importanti sul valore dell’amicizia, della fantasia e della libertà.

Per guardare Peter Pan & Wendy in streaming su Disney+, devi solo abbonarti al servizio di streaming che ti offre il meglio dell’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Con Disney+, puoi scegliere tra una vasta collezione di storie, tra nuove uscite, classici senza tempo e originali esclusivi.

Puoi abbonarti a Disney+ a 8.99 euro al mese oppure scegliere il piano annuale a 89,90 euro che ti regala due mesi gratis. Con Disney+, puoi scaricare i tuoi contenuti preferiti e guardarli ovunque e quando vuoi. Puoi anche organizzare serate virtuali con GroupWatch e condividere le tue reazioni con i tuoi amici.

Non perdere l’occasione di vivere la magia di Peter Pan & Wendy in streaming su Disney+. Cosa aspetti? Abbonati ora e preparati a volare verso l’Isola che non c’è.

