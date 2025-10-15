Perché dovresti provare Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni

Amazon Music Unlimited è il servizio di musica in streaming del colosso dell’ecommerce. Ne avrai sentito parlare se possiedi un dispositivo Echo con Alexa integrata e se hai chiesto di ascoltare delle canzoni al famoso assistente vocale: salvo indicazioni particolari da parte tua, i brani provengono proprio dal catalogo di Amazon Music e, di tanto in tanto, ti viene proposto di passare al piano Unlimited. Bene, perché non provarlo? Hai una prova gratuita di 30 giorni, senza impegno, e poi decidi cosa fare.

Una volta attivata la prova sbloccherai di fatto tutte le funzioni della piattaforma che fino a quel momento avevi sfruttato in maniera limitata. Dal catalogo di oltre 100 milioni di brani, con la possibilità di cambiare o scegliere la traccia che preferisci, alla qualità dell’audio spaziale, con un suono a tre dimensioni che ti immergerà completamente nella musica e che sarà esaltato sia dai dispositivi Echo sia dalle tue cuffie.

Troverai tutte le ultime hit, i migliori podcast, suggerimenti personalizzati in base ai tuoi ascolti o alle preferenze da te indicate e un ricco catalogo di oltre 350.000 audiolibri di Audible con la possibilità di sceglierne uno in forma totalmente gratuita da ascoltare durante il tuo mese di prova.

Poi, potrai decidere se cancellare il rinnovo prima della scadenza oppure proseguire a 10,99 euro al mese. È presente anche un abbonamento Family da 17,99 euro al mese con cui avere ascolto in contemporanea fino a 6 persone su più dispositivi, ognuna con il proprio profilo e le proprie preferenze di ascolto.