Perché non dovresti scegliere il piano triennale di NordVPN?

Tra le VPN più famose al mondo, NordVPN è quella più diffusa e apprezzata.

Questo servizio, tra i tanti vantaggi, offre diversi piani con copertura di vari mesi a seconda del caso. Recentemente però, il piano triennale non è più disponibile e ciò ha allarmato alcuni affezionati clienti della piattaforma.

In realtà, il motivo è semplice: la sottoscrizione triennale è stata eliminata perché non era conveniente. Conti alla mano infatti, quello biennale risulta più economico, permettendo di risparmiare circa 0,5 euro al mese.

Una piccola cifra ma che rendeva comunque del tutto inutile l’abbonamento da 36 mesi. Al di là della questione prezzi, resta la qualità indiscussa di NordVPN che, per performance e sicurezze, non ha niente da invidiare all’agguerrita concorrenza.

Piano triennaler di NordVPN? La sottoscrizione biennale è più conveniente

NordVPN si distingue dalla massa per diverse caratteristiche.

L’utilizzo della crittografia, per esempio, offre standard di sicurezza molto elevati. Nonostante ciò, l’infrastruttura ampia e all’avanguardia consente di ottenere prestazioni elevatissime: stiamo parlando di ben 5.500 server sparsi in 57 diversi paesi.

Di fatto, non esiste orario di punta o problema che possa limitare la banda degli utenti. Tutto ciò rende NordVPN ideale per scaricare torrent o per fruire di contenuti in streaming audiovisivo.

La possibilità di utilizzare fino a 6 dispositivi in contemporanea con un singolo account, abbinata al supporto per svariate piattaforme (da Windows a macOS e da Android a iOS) elevano ulteriormente la qualità complessiva della VPN di cui stiamo parlando.

Come già affermato all’inizio poi, anche i costi risultano essere a dir poco interessanti.

Grazie all’attuale promozione infatti, il piano biennale è disponibile con uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di NordVPN spendendo appena 3,69 euro al mese.

