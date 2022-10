Perché dovresti scegliere una VPN senza limiti di dispositivi

Qualunque provider nel contesto delle Virtual Private Network offre un numero massimo di dispositivi con cui utilizzare un singolo account.

Le VPN, d’altro canto, sono utili su device di varia natura, dagli smartphone ai computer fino alle smart TV.

Di fatto, è facile che si utilizzi questo strumento su diverse piattaforme in casa. Il loro numero, soprattutto se si vive in una famiglia numerosa, può risultare inaspettatamente elevato.

Avere a disposizione una VPN senza limiti in tal senso dunque, elimina il pensiero di dover collegare/scollegare device per permettere alla VPN di funzionare regolarmente. Un po’ come AtlasVPN che, sotto questo punto di vista, non presenta limiti di sorta.

Anche se questa caratteristica non è prioritaria, per alcuni contesti può assumere un fattore di scelta rispetto a un servizio rispetto a un altro.

VPN senza limiti di dispositivi: ideale per le grandi famiglie e non solo

Non vanno poi dimenticate le priorità assolute per quanto concerne una VPN. Sicurezza, anonimato e performance infatti, restano fattori imprescindibili.

AtlasVPN, oltre ad offrire il suo servizio senza limiti per quanto riguarda i dispositivi, si dimostra all’avanguardia anche in questo campo.

Stiamo parlando di crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 per proteggere il traffico dati. Lato anonimato e prestazioni, i 750 server sparsi in tutto il mondo offrono un adeguato supporto all’infrastruttura della VPN, garantendo indirizzi IP da svariati paesi.

Il tutto con app che si adattano a device di qualunque tipo, spaziando da Windows a macOS, da Linux al mobile (Android e iOS) offrendo anche soluzioni specifiche per Android TV e Amazon Fire TV.

E i costi? Grazie allo sconto dell’81% sul piano biennale (attivabile con il coupon ATLASWELCOME) è possibile ottenere tutta la protezione di AtlasVPN spendendo solo 1,81 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.