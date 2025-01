Perché Mondly (-96%) è l'app perfetta per imparare una lingua quest'anno

Tra i tanti buoni propositi, imparare una nuova lingua è uno degli obiettivi più ambiti. Perché non realizzarlo in questo 2025 con Mondly? L’app pluripremiata per imparare le lingue offre una promozione, in occasione del nuovo anno, che ti permetterà di risparmiare il 96% sull’acquisto del piano a vita, senza abbonamento.

41 lingue a portata di tap

Mondly non è una semplice app per imparare le lingue. Grazie a un mix di tecnologie all’avanguardia e solide basi di scienza neurale, Mondly è progettata per rendere l’apprendimento rapido ed efficace. Premi come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple testimoniano la sua eccellenza, con oltre 125 milioni di utenti in tutto il mondo.

I vantaggi sono numerosi: dalla collaborazione con i madrelingua professionisti, alle tecniche di ripetizione a intervalli, fino al chatbot dotato di riconoscimento vocale e ai corsi in realtà aumentata. Sono 41 le lingue tra cui scegliere.

Per chi desidera investire seriamente nel proprio apprendimento, Mondly offre l’accesso a vita alla piattaforma soli 89,99 euro, un prezzo imbattibile rispetto al costo originale di 1999,99 euro. Questo sconto del 96% è un’opportunità limitata (scadrà, infatti, a breve), perfetta per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.