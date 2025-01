Perché scegliere una connessione in fibra ottica per la propria casa

Oggi, a differenza del passato, non è sufficiente solamente avere una connessione internet per accedere alla rete, ma è indispensabile averne una veloce e affidabile. La connessione in fibra ottica è quella migliore da questo punto di vista ed è fondamentale per consentire lo svolgimento della maggior parte delle attività quotidiane.

Non è, infatti, solamente una realtà utile per lo svago (come il gioco online o il guardare film e serie TV in streaming), ma anche per lo smart working, lo studio, per seguire corsi di aggiornamento e, ancora, per controllare al meglio e in sicurezza tutti i dispositivi della casa intelligente (termostato, elettrodomestici, eccetera).

Rispetto alle altre tecnologie di connessione tradizionali (come l’ADSL), la fibra ottica offre una velocità di navigazione nettamente superiore. Una velocità che permette di fruire al meglio di tutti i contenuti digitali e di utilizzare la rete internet anche collegando contemporaneamente più dispositivi. A rendere indispensabile il ricorso alla fibra ottica è anche la stabilità della connessione che non è soggetta a interferenze così da garantire una connessione sempre fluida e priva di rallentamenti o cali di potenza.

L’offerta di Iliad per la fibra ultraveloce

Non tutte le connessioni in fibra ottica, però, garantiscono gli stessi risultati e prestazioni. In questo senso Iliad è l’operatore telefonico che offre la connessione più veloce d’Italia anche grazie all’efficienza del router Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7. In questo modo si riesce ad avere una velocità fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload.

Per avere questa connessione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e procedere con l’attivazione della linea. Dopo aver completato la procedura si verrà contattati da un tecnico Iliad per fissare l’appuntamento per la consegna e l’installazione del router e iniziare a navigare al massimo della velocità e della stabilità attualmente possibile.