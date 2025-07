Perché tutti stanno comprando ThermoPro TP49 a 8,49€?

Al prezzo di soli 8,49 euro, ThermoPro TP49 è un acquisto quasi obbligato, se hai a cuore la qualità dell’ambiente in cui vivi con la tua famiglia o quella dell’ufficio in cui trascorri le giornate. Oggi è in offerta su Amazon e l’e-commerce rende noto che ne sono state acquistate migliaia di unità nel corso delle ultime settimane. Perché?

ThermoPro TP49 sta andando a ruba su Amazon

Il motivo è presto detto. Anzi, i motivi. Il primo è da ricercare nella sua natura multifunzione. Non si limita infatti a misurare temperatura e umidità (rispettivamente da -20 °C a 70 °C e da 10% a 99%), aggiornando entrambi i valori ogni 10 secondi, ma sul suo display LCD mostra anche un indicatore di comfort che aiuta a capire qual è il livello di benessere della stanza in cui si trova. Volendo è possibile passare dalla misurazione °C a °F. Ancora, assicura un basso consumo energetico, essendo alimentato con una sola batteria AAA per la quale è prevista un autonomia che arriva fino a 18 mesi. Per il posizionamento puoi contare sul supporto da tavolo, sull’anello per appenderlo a parete e sul magnete: scegli tu quello che preferisci. Scopri di più nella scheda del prodotto.

In questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 8,49 euro. È merito dello sconto proposto oggi dall’e-commerce: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Il voto medio assegnato da chi lo ha già messo alla prova è molto alto, pari a 4,5/5.

È venduto dal negozio italiano del marchio e spedito dall’e-commerce, con la consegna gratis per chi ha un abbonamento Prime.