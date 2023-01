Gli italiani che viaggiano spesso all’estero per lavoro o per motivi personali, oltre a seguire i programmi trasmessi dalla nazione che li ospita, giustamente vorrebbero poter seguire liberamente tutti quelli trasmessi in Italia.

Ovviamente, per poterlo fare, necessitano di una connessione Internet veloce e di un servizio streaming che consente la visione dei canali preferiti.

Il problema è che potrebbero ritrovarsi di fronte un ostacolo insormontabile: il blocco geografico.

Ciò accade quando determinati contenuti non sono disponibili per motivi di copyright o perché il Governo locale ne vieta la visione.

Per poter rendere vano un blocco regionale è necessaria una VPN. Naturalmente, il servizio deve essere di qualità per poter aggirare tali limitazioni.

Un servizio che garantisce di potersi godere in totale tranquillità e senza limitazioni i principali canali televisivi italiani è AtlasVPN.

Ecco perché usare AtlasVPN all’estero

I blocchi regionali non sono facili da aggirare se non si usa la VPN giusta. Come detto in precedenza, AtlasVPN può essere applicata a un gran numero di siti Web e piattaforme streaming bloccati a livello regionale.

AtlasVPN non si limita certamente soltanto ad aggirare i blocchi regionali per chi viaggia all’estero, poiché offre anche molto altro.

Ad esempio, con questo servizio è possibile proteggere la propria privacy online navigando in anonimato.

Si tratta di un servizio basilare, che tutte le VPN posseggono, ma spesso la garanzia di anonimato non è del 100%.

Invece, AtlasVPN garantisce totalmente la privacy dei propri clienti. Inoltre, elude anche lo strozzamento degli ISP.

Cosa vuol dire? Che si possono guardare in streaming le serie TV e i film preferite in modo sicuro e senza interruzioni.

Nessun ci sono limiti di larghezza di banda, poiché la VPN codifica le informazioni sulle attività.

Quindi, impedendo agli ISP di rilevare il traffico proveniente dai servizi di streaming, preserva la velocità di connessione.

Accedendo in questa pagina, si può sottoscrivere l’abbonamento con l’81% di sconto, andando a pagare mensilmente 1,81 euro.

AtlasVPN può essere installata sui PC Windows, Mac e Linux e sui dispositivi Android, iPhone, iPad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.