Perché una VPN è essenziale per la tua sicurezza in albergo

Il Natale si sta avvicinando e, probabilmente, anche la tua partenza per qualche destinazione fantastica. Che sia per lavoro o per piacere, viaggiare comporta sempre dei rischi. Purtroppo molti utenti sottovalutano la sicurezza e la privacy dei propri dispositivi che, al contrario, corrono rischi importanti quando si è fuori dalle mura domestiche. Potrà esserti utile sapere quanto sia necessario utilizzare una VPN quando sei in albergo. Per questo ti consigliamo AtlasVPN, oggi in super offerta!

Il motivo è subito detto. Quando ci si connette a reti WiFi sconosciute, come quelle di hotel, b&b e strutture ricettive, è facile incorrere in potenziali violazioni dei tuoi sistemi. Infatti, cybercriminali esperti e tracker amano particolarmente annidarsi nei sistemi HotSpot gratuiti o disponibili per molti utenti. Questo perché sono un ottimo veicolo di infezione per appropriarsi di dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e preferenze di navigazione in modo semplice, veloce e nascosto.

Troppi utenti vengono spiati ogni giorno senza nemmeno accorgersene. Probabilmente anche tu, se sei sprovvisto di una VPN, hai lasciato in mano a questi loschi individui i tuoi dati inconsapevolmente. Invece, AtlasVPN ti permette di mettere al sicuro ogni informazione sensibile a te collegata in modo semplice, veloce, automatico e intuitivo. La licenza non solo è scontata dell’85%, offrendoti anche diversi mesi gratis in regalo, ma è per dispositivi illimitati.

VPN è la scelta giusta per connessioni WiFi sicure

Attiva AtlasVPN su tutti i tuoi dispositivi! Grazie a questa VPN mantieni sicurezza e anonimato ogni volta che sei connesso alla rete. Questo è importantissimo quando ti trovi in viaggio e devi sfruttare connessioni WiFi disponibili in hotel e altre strutture ricettive. Il sistema adottato da questo servizio è molto semplice.

Tu installi l’app sul tuo dispositivo. Attivandola ti connetti a uno dei suoi server che convoglia tutte le informazioni in entrata e in uscita in un tunnel criptato. La Crittografia AES a 256 Bit rende completamente anonimo ogni tuo dato in modo da evitare qualsiasi violazione malevola. Ogni volta ti vengono assegnati un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti che puoi anche scegliere personalmente tu.

