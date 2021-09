Performance al sicuro dal calore con questo SSD PCIe 4.0 di Aorus

Se sei alla ricerca di un buon SSD NVMe, oggi abbiamo un’offerta al minimo storico da cogliere praticamente al volo. Si tratta del Gigabyte Aorus SSD da 1TB con interfaccia PCIe 4.0, un SSD di alto livello caratterizzato da un design termico semplicemente unico nel suo genere.

SSD PCIe 4.0 Gigabyte Aorus: caratteristiche tecniche

Partendo dalle prestazioni, il disco offre una velocità di lettura di ben 5000MB/s e 4400MB/s in scrittura, velocità circa 10 volte superiori rispetto ai tradizionali SSD SATA. Si tratta di prestazioni piuttosto elevate, non le migliori del mercato, ma senza dubbio di altissimo livello considerando il rapporto prezzo/capacità. Il disco utilizza inoltre chip TLC Toshiba per le memorie e possiede ben 1GB di cache DRAM. Si tratta quindi di una soluzione votata alle prestazioni, per chi necessita di performance estreme nei videogiochi o per l’utilizzo professionale. Ciò non toglie, comunque, che rappresenti un’ottima scelta anche per chi vuole dare semplicemente una forte spinta prestazionale al sistema.

Come premesso però, a rendere peculiare il disco è il sistema di raffreddamento. Questo tipo di SSD, infatti, tende a produrre un calore nettamente superiore rispetto ai tradizionali dischi SATA. Non a caso i produttori di schede madre tendono ad includere i pad termici sugli slot dedicati ai dischi NVMe. In questo caso, però, il calore non risulta un problema, grazie ad un dissipatore preinstallato. Il disco presenta un generoso heatsink completamente in rame che circonda l’intera superficie. In questo modo si ha non solo un’area maggiore su cui distribuire il calore, ma anche una dissipazione nettamente più efficiente grazie al rame. Il risultato è un raffreddamento costante ed omogeneo che permette di ottenere sempre le massime performance senza alcun rischio per la salute della periferica.

Grazie ad un corposo calo di prezzo, il disco può essere acquistato su Amazon a soli 139,90 euro, prezzo più basso mai registrato per questo SSD.