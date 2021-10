Performance al top e tanto spazio con il Crucial P5 1TB NVMe a prezzo bomba

Scende ad un prezzo vicino al minimo storico uno dei migliori SSD NVMe attualmente disponibili in commercio. Si tratta del Crucial P5 1TB, un’unità ad elevate prestazioni con interfaccia PCIe ideale per professionisti e giocatori che non accettano compromessi.

SSD NVMe Crucial P5: caratteristiche tecniche

Il disco di Crucial utilizza il formato M.2 2280, quindi adatto sia a configurazioni desktop che laptop, e naturalmente ai Mini PC. È essenziale, ovviamente, avere uno slot dedicato sulla scheda madre compatibile con il protocollo PCIe 3.0. Le velocità offerte raggiungono i 3400MB/s per la lettura e ben 3000MB/s in scrittura. Le prestazioni sono coadiuvate da una memoria DRAM cache da 1GB che garantisce coerenza a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio occupato. Parliamo quindi di un disco rivolto a chi necessita di performance elevate per gestire carichi di lavoro pesanti. Ideale per i videogiochi con tempi di caricamento estremamente ridotti. D’altronde si tratta di velocità circa 6 volte superiori rispetto ai migliori SSD SATA tradizionali.

Trattandosi di un’unità per l’archiviazione, Crucial non ha trascurato la sicurezza a partire dalla protezione termica adattiva che mantiene temperature ottimali anche alla velocità massima. La correzione degli errori, invece, consente di migliorare la stabilità e l’affidabilità del sistema. Non manca, naturalmente, la crittografia AES256 che permette di impostare una password per l’accesso ai file. Da non trascurare la garanzia di ben 5 anni con una resistenza di addirittura 600TBW, a riprova dell’affidabilità delle unità di casa Micron. Chiude la dotazione l’ottimo software di Crucial per la gestione del disco. Da qui è possibile verificare lo spazio disponibile o lo stato di salute dell’unità. Inoltre, è possibile clonare completamente il vecchio hard disk per passare in pochi minuti al nuovo SSD. In breve, uno strumento indispensabile per i professionisti che vogliono migliorare la produttività e i giocatori che desidera un’esperienza di gioco al top.

Grazie ad uno sconto dell’11% è possibile acquistare il Crucial P5 1TB su Amazon a soli 117,24 euro, in questa fascia di prezzo sicuramente il miglior SSD che tu possa acquistare.