Pericolo password ripetute: perché dovresti smettere subito

Utilizzare la stessa password per più di un account online può rappresentare una vera e propria minaccia per la propria sicurezza in rete: basta che un malintenzionato ne carpisca una sola per compromettere tutti i tuoi account online, causando nella peggiore delle ipotesi danni irreparabili. Per sradicare il problema alla radice, è fondamentale utilizzare password uniche per ciascun profilo: se hai bisogno di consigli per implementare una strategia di gestione password efficace e sicura nella tua routine quotidiana, ecco quelli forniti da NordPass.

NordPass è un gestore di password, un’applicazione che aiuta gli utenti a creare, gestire e proteggere le proprie password in modo sicuro, su più dispositivi contemporaneamente. Offre anche funzionalità avanzate tra cui la valutazione della sicurezza delle password, la scansione di violazioni dei dati e notifiche in caso di violazione dell’indirizzo email.

Perché è pericoloso riutilizzare la stessa password?

Mentre da un lato è comprensibile che gli utenti vogliano semplificare la gestione delle password utilizzando la stessa per più account, questa pratica ha un problema di fondo: rende potenzialmente vulnerabili tutti gli account ad essa associati.

Una ricerca del 2019, come illustrato dal team di NordPass, ha dimostrato che il 52% degli americani utilizza la stessa password per più account, mentre il 13% per tutti i suoi profili online. È importante comprendere che la comodità del riutilizzo delle password non giustifica i rischi associati e che è necessario adottare misure per creare e gestire password univoche e sicure.

Ecco come togliersi questa (brutta) abitudine

Perdere l’abitudine di riutilizzare la stessa password non è semplice, proprio per via della comodità di doverne ricordare una soltanto. Tuttavia è importante sottolineare che per garantire la sicurezza dei propri dati online, l’utilizzo di chiavi di accesso complesse è essenziale.

Ma come creare password sicure? Evita, innanzitutto, di utilizzare informazioni personali come data di nascita, soprannomi, indirizzi, scuole. Questi dati, infatti, possono essere facilmente reperibili da hacker e malintenzionati, ad esempio cercando sui tuoi profili social.

Un gestore di password come NordPass può aiutarti a semplificare il processo di creazione e gestione delle password. NordPass, infatti, genera automaticamente password ad alta sicurezza, composte da un mix di lettere, numeri e simboli. Inoltre, permette di salvare le password all’interno di un unico vault sicuro e protetto da crittografia XChaCha20: ci penserà NordPass a ricordartele al momento del bisogno.

Inoltre, la piattaforma offre l’opportunità di salvare un numero illimitato di password, conservare note e informazioni sensibili ed eseguirne la sincronizzazione su diversi dispositivi. Ma sapevi che soltanto il 24% degli utenti utilizza un gestore di password? Una percentuale davvero bassa, considerando invece l’utilità di questi servizi.

NordPass non solo offre una gestione semplice e immediata delle password, ma anche funzionalità avanzate per garantire la massima sicurezza online. La funzione Salute Password consente di identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, mentre con Data Breach Scanner e Breach Monitoring, è possibile scoprire se i propri dati sensibili sono stati divulgati e ricevere avvisi in caso di violazione del proprio indirizzo e-mail.

NordPass è disponibile sia in versione gratuita (ma limitata) che in versione Premium con accesso a tutte le funzionalità e vantaggi, tra cui la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Attualmente è attiva una speciale promozione, accessibile tramite questo link, che offre uno sconto del 43% sulla sottoscrizione di NordPass Premium: soltanto 1,69 euro al mese, pari a 40,56 euro per i primi due anni anziché 71,76.

