Perplexity porta la sua AI nell'assistente vocale di SoundHound

Perplexity, l’azienda già nota per il suo motore di ricerca AI, sta puntando tutto sulla diffusione del suo prodotto attraverso partnership importanti. La startup guidata da Aravind Srinivas, infatti, sta collaborando con SoundHound, leader nell’intelligenza artificiale vocale.

In precedenza, Perplexity ha collaborato in modo indipendente con SoftBank, Deutsche Telekom, SK Telecom, ElevenLabs, Copy AI, Arc e Nothing.

Integrazione delle funzionalità di Perplexity nel chatbot vocale di SoundHound

In base all’accordo annunciato, le funzionalità online di Perplexity, basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, alimenteranno il chatbot vocale di SoundHound, rendendolo più efficiente che mai. Questa mossa dovrebbe tradursi in una migliore esperienza per i clienti dell’azienda e dare a Perplexity accesso a un mercato più ampio.

Secondo Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer di Perplexity, questa integrazione avvicina l’azienda all’obiettivo di rendere Perplexity disponibile a tutti, su tutti i dispositivi utilizzati, permettendo agli utenti di accedere più facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

SoundHound, fondata più di dieci anni fa, serve una serie di settori con le sue soluzioni di riconoscimento vocale e di intelligenza artificiale. L’azienda ha sviluppato Chat AI, un assistente vocale simile a Siri con cui gli utenti possono interagire e ottenere risposte semplici.

Verso assistenti vocali più intelligenti e conversazioni più naturali

Ora, SoundHound sta integrando gli LLM online di Perplexity nel suo assistente vocale AI. I modelli di Perplexity hanno la capacità di navigare sul web per raccogliere le informazioni più rilevanti e aggiornate quando generano una risposta. In questo modo, attingendo agli LLM di Perplexity, che sfruttano dinamicamente i contenuti presenti sul web, Chat AI può fornire risposte più precise e attuali ad un più ampio spettro di domande poste dagli utenti.

Grazie all’integrazione dei modelli linguistici di Perplexity, Chat AI di SoundHound è destinato a diventare uno dei più performanti assistenti vocali alimentati da intelligenza artificiale generativa, in grado di competere con soluzioni di alto livello come Google Assistant e Alexa.

Anche big tech come Google, Amazon e Apple stanno lavorando per integrare modelli di AI generativa nei loro assistenti vocali. Con questa spinta guidata dagli LLM, ci si attende che in futuro gli assistenti vocali saranno in grado di conversare in modo più naturale, fornendo risposte più utili, accurate e contestualizzate alle domande poste dagli utenti.