Perplexity: arriva l'app per Windows con gli ultimi modelli AI

Dopo mesi di attesa e richieste pressanti degli utenti, finalmente Perplexity AI ha esaudito i desideri dei fan. L’app, lanciata su Mac a ottobre 2024, ora è disponibile anche per i PC Windows.

Perplexity AI: disponibile l’app per Windows

Perplexity AI per Windows offre una serie di funzioni interessanti. Ad esempio, le scorciatoie da tastiera permettono di richiamare l’assistente con un semplice comando. Con la dettatura vocale si possono fare domande e ricevere risposte senza nemmeno sfiorare il mouse. Inoltre, si ha accesso ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati, per avere sempre a portata di mano le informazioni e gli spunti più attuali e pertinenti.

Per provare l’app di Perplexity AI su Windows, il processo è semplice. Basta scaricare l’applicazione sul PC e installarla. Da quel momento, l’assistente AI sarà a portata di mano, pronto a sostituire Google!

Le ambizioni di Perplexity AI

Ma questa novità è solo la punta dell’iceberg di un piano più grande. Aravind Srinivas, il CEO di Perplexity AI, non fa mistero delle sue ambizioni quando dice che vuole vedere la sua creatura “ovunque l’utente desideri“. In altre parole, spera che diventi l’alternativa a Google e alla sua barra di ricerca onnipresente sui PC Windows.

Non è una battaglia facile, anzi. Non basta avere una tecnologia brillante – qui si tratta di scardinare abitudini radicate da anni. È come convincere qualcuno a cambiare il percorso che fa ogni mattina per andare al lavoro, anche se gli mostri una scorciatoia. Le persone amano le loro routine, e “googlare” qualcosa è diventato un riflesso automatico, quasi un verbo universale.

Perplexity dovrà non solo essere bravo, ma così sorprendentemente migliore da far superare quella resistenza al cambiamento che tutti noi abbiamo.

Le altre novità di Perplexity AI

L’approdo su Windows non è l’unica novità in casa Perplexity AI. Lo scorso febbraio, infatti, l’azienda ha lanciato la modalità Deep Research, che permette di approfondire i temi di interesse con ricerche mirate e dettagliate.