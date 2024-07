Perplexity avvia il programma di ads revenue sharing

Come anticipato circa due settimane fa, Perplexity ha annunciato l’avvio del Publishers’ Program. La startup di San Francisco condividerà i ricavi pubblicitari con gli editori (inizialmente sono sei). Questi ultimi avranno inoltre l’accesso gratuito alle API, mentre i rispettivi dipendenti potranno usare il servizio Enterprise Pro gratuitamente per un anno.

Cosa prevede il Publishers’ Program?

Come altre aziende che sviluppano modelli di intelligenza artificiale generativa, Perplexity utilizzata i dati pubblici su Internet per addestramento e inferenza. Wired ha scoperto che non rispetta il blocco del crawler presente nel file robots.txt . L’editore Condé Nast ha accusato la startup di plagio.

Alcuni concorrenti hanno sottoscritto accordi per l’uso degli articoli di vari editori. Perplexity ha scelto una strada alternativa con l’annuncio del Publishers’ Program. I primi partner sono TIME, Der Spiegel, Fortune, Entrepreneur, The Texas Tribune e WordPress.com (Automattic). Nei prossimi mesi, la startup inserirà inserzioni pubblicitarie nelle risposte correlate del suo motore di ricerca IA e in Pages.

Se Perplexity ottenerà un guadagno dalle interazioni degli utenti con i contenuti degli editori, questi ultimi riceveranno una percentuale. Non è nota la percentuale concordata, ma Dmitry Shevelenko (Chief Business Officer) ha dichiarato che l’accordo è pluriennale con percentuali in doppia cifra.

Shevelenko sottolinea che le discussioni con gli editori sono iniziate a gennaio, quindi l’introduzione del programma non è correlato alle recenti accuse. I suddetti partner potranno inoltre accedere gratuitamente alle API di Perplexity. Ciò consentirà di creare motori di ricerca personalizzati sui loro siti. Infine, tutti i dipendenti potranno usare gratuitamente il servizio Enterprise Pro per un anno.