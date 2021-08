Perseverance fallisce la raccolta del primo campione

Come annunciato a fine luglio, Perseverance ha iniziato la sua missione scientifica che prevede la raccolta di campioni di roccia all'interno dell'area Cratered Floor Fractured Rough del cratere Jezero. Purtroppo la NASA ha comunicato che il primo tentativo è fallito. Nei prossimi giorni verranno analizzati i dati ricevuti per comprendere l'origine del problema.

Il contenitore è vuoto

All'interno del rover ci sono 43 “provette”, ovvero contenitori in titanio di forma cilindrica che verranno utilizzati per conservare i campioni di roccia e regolite. Il carotaggio viene effettuato con il trapano a percussione (dotato di punta cava) che si trova all'estremità del braccio robotico lungo 2 metri. La telemetria ha confermato il corretto funzionamento del trapano, come si può vedere anche nell'immagine.

Quando però è stato misurato il volume del campione, il sensore ha rilevato che il contenitore è vuoto. L'intera operazione viene eseguita dal rover in totale autonomia (viene programmata in anticipo), quindi non è possibile conoscere l'esito del carotaggio fino al suo completamento. Del resto è impossibile intervenire in tempo reale, vista la distanza di Marte dalla Terra.

Per capire l'origine del problema verrà innanzitutto osservato da vicino il foro praticato dal trapano, sfruttando la fotocamera di WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), uno degli strumenti che si trovano alla fine del braccio robotico. La NASA ipotizza che il contenitore vuoto è probabilmente dovuto al tipo di roccia scelta per il carotaggio. Meno probabile invece un malfunzionamento hardware del Sampling and Caching System (sistema di campionamento e raccolta). Nei prossimi giorni verranno analizzati i dati e programmato un secondo tentativo.