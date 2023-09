Perseverance raccoglie il 21esimo campione su Marte

A distanza di circa tre mesi dal precedente, Perseverance ha raccolto il 21esimo campione su Marte (il 18esimo di roccia). Il rover ha impiegato molto tempo per individuare la roccia giusta, considerate le difficoltà incontrate durante il percorso. Intanto, Ingenuity ha completato con successo anche il 59esimo volo, raggiungendo la quota record di 20 metri.

Perseverance raccoglie una roccia carbonatica

Perseverance ha abbandonato da molti mesi il terreno quasi pianeggiante all’interno del cratere Jezero per risalire il delta del fiume che scorreva su Marte miliardi di anni fa. Il rover, attualmente impegnato nella cosiddetta Margin Campaign, ha percorso circa 350 metri attraversando zone con rocce sporgenti. Per schivare i pericoli è stata utilizzata una combinazione di guida diretta e autonoma.

Perseverance ha ora raggiunto una zona denominata Mandu Wall. Qui si trovano molte rocce contenenti carbonato, probabilmente formate attraverso le precipitazioni o l’alterazione dei minerali ignei dovuta all’acqua. Queste rocce potrebbero contenere tracce di vita biologica.

Il campione di rocca carbonatica, denominato Pilot Mountain, è stato raccolto dalla roccia Dream Lake. La NASA spiega che la Margin Campaign durerà circa 8 mesi terrestri, durante i quali verranno raccolti altri quattro campioni.

Il rover raggiungerà quindi il bordo superiore del cratere Jezero per iniziare la Inner Rim Campaign. Successivamente uscirà dal cratere e inizierà la Beyond Jezero Campaign. Ingenuity fornirà ovviamente il suo prezioso aiuto. Non è noto però quando verrà effettuato il 60esimo volo.