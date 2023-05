Pesci Piccoli, una serie The Jackal: trailer e uscita

Un’agenzia, molte idee, poco budget: è questo l’incipit di Pesci Piccoli, la prima serie dei The Jackal (se non si considera Lost in Google) in arrivo su Prime Video. Il gruppo comico napoletano l’ha annunciata nelle scorse settimane, ovviamente via social e oggi possiamo dare un sguardo in anteprima ad alcune delle sequenze che vedremo.

Il trailer di Pesci Piccoli, la prima serie dei The Jackal

A comporre la prima stagione sono sei episodi con protagonisti Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello , affiancati da ospiti come Martina Tinnirello, Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Mucciaccia, Gabriele Vagnato e Valentina Barbieri. Ecco dunque il primo trailer: la durata è pari a un solo minuto, ma già sufficiente per capire quale sarà l’atmosfera e il mood della produzione.

Infine, la data di uscita: il debutto di Pesci Piccoli è previsto per l’8 giugno 2023. Ancora poche settimane di attesa e potremo dare il via alla visione. La migliore presentazione è quella proveniente dai profili social dei The Jackal.

Esistono due tipi di pubblicità: quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo.

Ricordiamo che il catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi della piattaforma Prime Video è accessibile in streaming gratuito per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, lo stesso che offre le spedizioni a costo zero per migliaia di prodotti in offerta sull’e-commerce.

