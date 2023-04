Peter Pan & Wendy è in streaming: guarda il film

Peter Pan & Wendy è senza dubbio la novità più interessante tra quelle in uscita in questo periodo sul fronte Disney+: dopo una lunga attesa, il film è finalmente disponibile da oggi per lo streaming e lo puoi guardare subito. Diretto da David Lowery, vede Jude Law nei panni del Capitan Uncino (doppiato da Riccardo Niseem Onorato), mentre i due protagonisti principali sono interpretati da Alexander Molony e da Ever Anderson.

Guarda in streaming il film di Peter Pan & Wendy

Si tratta del remake live action dell’omonima pellicola d’animazione uscita nel 1953. Dura in totale 103 minuti ed è adatto a tutta la famiglia, come testimonia il rating 6+ attribuito al contenuto. Riportiamo di seguito una breve sinossi e il trailer ufficiale in italiano pubblicato dalla piattaforma.

Wendy Darling, una ragazzina che ha paura di lasciare la casa natia, incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme a lui, ai propri fratelli e alla fatina Trilly intraprende un viaggio verso il magico mondo dell’Isola che non c’è, dove si imbatte nel malvagio pirata Capitan Uncino e si lancia in un’avventura che le cambierà la vita per sempre.

Oltre a quelli già citati, fanno parte del cast di attori anche Yara Shahidi (Trilly), Alyssa Wapanatahk e Joshua Pickering. La regia è di David Lowery. Le riprese sono state effettuate tra marzo 2021 e febbraio 2022 a Vancouver e nella penisola di Bonavista, mentre la gestione degli effetti speciali è stata affidata a Framestore e DNEG.

Ricordiamo infine che, scegliendo di sottoscrivere un abbonamento annuale a Disney Plus, ci si garantisce un forte risparmio: dodici mesi di streaming con accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma, senza limitazioni né interruzioni pubblicitarie, al prezzo di dieci.

