Scegliere un monitor ultrawide 21:9 significa garantirsi la possibilità di lavorare in multitasking (ma anche navigare e giocare) potendo contare su un’area di visualizzazione dei contenuti pari a quella che si otterrebbe affiancando due schermi, ma senza alcuna interruzione nel mezzo. A tal proposito segnaliamo oggi il modello Philips 346E2CUAE, proposto su Amazon con l’11% di sconto sul prezzo di listino (-57,09 euro).

Philips 346E2CUAE, monitor ultrawide in offerta su Amazon

Un pannello curvo da 34 pollici con risoluzione 3440×1440 pixel che può contare tra le altre cose sul supporto alla trasmissione del segnale video tramite cavo USB-C. La frequenza di aggiornamento è di 100 Hz, il tempo di risposta riotto a solo 1 ms. Tra le altre caratteristiche citiamo la funzione MultiView per connettere due fonti e osservarle entrambe in contemporanea. Non mancano il supporto per il montaggio a parete tramite standard VESA, gli ingressi HDMI e DisplayPort nonché gli altoparlanti integrati così da non costringere a collegare speaker esterni. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di 439,90 euro invece di 496,99 euro come da listino. La disponibilità di Philips 346E2CUAE è immediata, il prodotto viene consegnato a domicilio in un paio di giorni con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.