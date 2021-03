PC Desktop All-in-One HP in offerta su Amazon (-100€)

HP sconta il suo PC desktop All-in-One, oggi si trova in offerta su Amazon a 599,99€. Lo sconto del 14% corrisponde ad un risparmio effettivo di 100 euro rispetto al prezzo iniziale.

Gli all-in-one sono PC fissi che integrano hardware e monitor in un unico corpo, offrendo una soluzione più compatta rispetto ai classici computer fissi. Questo modello HP è dotato di CPU Ryzen 3 3250U con scheda grafica Radeon integrata, 8GB di RAM, 1TB di HDD e 128GB di SSD su cui è installato il sistema operativo. La dotazione tecnica permette di effettuare qualsiasi lavoro da ufficio e di aprire e gestire documenti e file complessi.

Tutte le porte input/output sono posizionate sul retro, troviamo diverse USB 2.0 e 3.0, una HDMI per collegare un monitor aggiuntivo, uno slot micro-SD e il lettore ottico per CD e DVD. Il monitor integrato è un pannello IPS FullHD da 23,8 pollici, una diagonale ben più ampia rispetto ad un classico portatile da 15 pollici.

All’interno della confezione di vendita troviamo – oltre al PC desktop all-in-one e al cavo di alimentazione – un set di periferiche USB targate HP, non dover acquistare mouse e tastiera a parte è un gran punto di forza per questo modello. In alternativa resta possibile dotarsi di un paio di periferiche senza fili e sfruttare la connettività bluetooth del PC.

Oggi il PC all-in-one di HP è in offerta su Amazon a 599,99€, un ottimo risparmio per un computer fisso ideale per chi non ha molto spazio ma non intende rinunciare ad uno schermo ampio e a prestazioni di un certo livello.