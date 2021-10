Philips Ambiance Starter Kit: la migliore illuminazione intelligente al minimo storico

Quella che ti proponiamo oggi è un’interessante offerta su un kit di lampadine smart di Philips. Si tratta dello Philips Ambiance Starter Kit, un set composto da due lampadine RGB e Bridge Hue per il controllo remoto con Bluetooth o assistenti vocali.

Philips Ambiance Light Starter Kit: caratteristiche tecniche

Il pacchetto si compone di 3 dispositivi, come anticipato, le due lampadine ed un HUB per il controllo. Le due lampadine hanno attacco E27, quello tradizionale di lampadari e faretti, con una potenza di 9,5W. Essendo RGB, naturalmente è possibile regolare il colore in modo da utilizzarle come tradizionali lampadine a LED. Potrai scegliere quindi tra una luce calda, naturale o fredda con una potenza corrispondente ai circa 100 Watt di una classica lampada alogena. Il vantaggio, oltre che nei consumi, è naturalmente nella vita utile della lampadina di ben 25.000 ore. Il terzo dispositivo, invece, è il Bridge Hue che consente di gestire l’illuminazione completamente da remoto, attraverso l’ecosistema Hue di Philips. Si tratta di una delle migliori soluzioni (se non la migliore in assoluto) per il controllo intelligente dell’illuminazione, che vanta dispositivi di ogni genere e per qualsiasi esigenze.

Ed è proprio qui che nasce il primo vantaggio del kit. Il Bridge Hue, infatti, consente di espandere il sistema di illuminazione in qualsiasi momento, riuscendo a gestire fino a ben 60 dispositivi connessi. Ottima l’applicazione che permette di personalizzare l’illuminazione semplicemente tramite Bluetooth attraverso i dispositivi mobili. Tuttavia, non manca la connessione Wi-Fi. Questa consente di sfruttare l’ottima integrazione con gli assistenti vocali quali Alexa, Amazon Assistant e Siri così da controllare il tutto direttamente con la tua voce. La differenza della soluzione Philips, rispetto alle soluzioni concorrenti, è proprio nelle integrazioni. Hue si integra con IFTTT, Cortana di Microsoft, i sistemi smart Bosch, e perfino con Logitech GHub e Razer Synapse per soddisfare anche le esigenze dei videogiocatori. In breve, entrare nel mondo Philips Hue vuol dire accedere al migliore ecosistema smart home attualmente disponibile sul mercato.

Grazie ad uno sconto del 20% Philips Ambiance Light Starter Kit è disponibile su Amazon a soli 98,99 euro per un risparmio di 25 euro sul prezzo di listino.