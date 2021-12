Philips Fidelio X2HR: le migliori cuffie in assoluto sotto i 100 euro

Quella che ti riportiamo in questo articolo è l’offerta su uno dei migliori paia di cuffie disponibili sul mercato sul piano della qualità audio. Stiamo parlando delle Philips Fidelio X2HR, un set di cuffie professionale certificate Hi-Res Audio dal suono incredibile ed estremamente versatili, oggi a soli 97 euro su Amazon.

Cuffie Hi-Res Audio Philips Fidelio X2HR: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie over-ear, ovvero che circondano l’orecchio con posteriore aperto. Lo scheletro è realizzato in acciaio per la massima durabilità, pur mantenendo una struttura estremamente leggera. La fascia autoregolante consente di ridurre la pressione sulla testa dovuta al peso, adattandosi perfettamente alla forma di qualsiasi ascoltatore. Ottimi i cuscinetti in memory foam, rivestiti con un tessuto vellutato a densità ottimizzata per garantire confort e traspirazione. Comodo il cavo staccabile e sostituibile che consente di utilizzare le cuffie sia con jack da 3,5mm che con quello da 6,35mm. In sostanza, si tratta di cuffie piuttosto versatili adatte a qualsiasi utilizzo.

A rendere le cuffie un best buy però, è senza dubbio la qualità sonora e per numerosi aspetti. I due driver al neodimio da 50mm sono capaci di offrire bassi estremamente profondi, con medi e alti cristallini. Il design aperto, inoltre, riduce la pressione dell’aria dietro i padiglioni, generando un suono estremamente fedele senza il tradizionale audio ovattato delle cuffie chiuse. Questo offre, inoltre, un soundstage nettamente più ampio, per un coinvolgimento senza precedenti ed una precisione impareggiabile. Si tratta, infatti, di cuffie apprezzate anche dai videogiocatori che necessitano di una spazialità senza compromessi. Questo garantisce un vantaggio notevole sugli avversari in particolare nel caso degli sparatutto.

A meno di 100 euro su Amazon, per un risparmio di 40 euro sul prezzo di listino, sono probabilmente le migliori cuffie che tu possa acquistare.