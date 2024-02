Philips Hue: lampadina LED a 0,99€ con questo codice

Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, né se è accessibile a tutti, ma si tratta di un’offerta talmente ghiotta che vale la pena segnalarla: la lampadina LED della serie Philips Hue con connettività, funzionalità smart, attacco E27 e compatibilità con Alexa è in sconto a soli 0,99 euro su Amazon (il prezzo di listino è 15,99 euro). Eccola nello screenshot dell’ordine.

Philips Hue White: imperdibile a questo prezzo

Sicuramente andrà a ruba. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. Ce ne siamo resi conto incrociando questo banner sulla homepage di Amazon. Per approfittarne non bisogna far altro che applicare il codice ALEXAHUE presente nella scheda del prodotto. Attenzione: non tutti sembrano vederlo.

Si tratta del modello da 9 W, come già scritto con attacco E27. È dimmerabile con luminosità fino a 800 lumen e produce una luce bianca calda, perfetta per l’ambiente domestico. Qui sotto la schermata mostrata alla conferma dell’ordine che testimonia lo sconto di 15 euro applicato sul prezzo di listino.

L’installazione è estremamente semplice, anche grazie al supporto per il Bluetooth integrato. Si controlla via app o con comandi vocali. Al prezzo di soli 0,99 euro è imperdibile.

Come già scritto in apertura, non sappiamo fino a quando durerà la promozione né se è accessibile a tutti. L’unico modo disponibile per verificare se si ha diritto all’offerta esclusiva è verificarlo nella scheda del prodotto e, in caso di esito positivo, applicare il codice ALEXAHUE .

Per gli abbonati Prime c’è inoltre la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita a domicilio (o in uno dei tanti punti di ritiro in tutta Italia) con la consegna garantita entro domani. La vostra smart home ringrazierà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.