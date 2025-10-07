Philips OneBlade 360 con kit completo? Star della Festa delle Offerte Prime

Philips OneBlade 360 è forse uno dei regolabarba più chiacchierati di sempre. Anche se è quella la sua destinazione d’uso, definirlo un semplice regolabarba è riduttivo perché lo puoi usare per qualunque esigenza, persino per le zone intime (sì, anche se sei donna). Con il kit completo, non ti fa mancare niente tra le mani ed è ancora più sensazionale. Approfitta, quindi, della festa delle offerte Prime su Amazon per portarlo a casa con soli 34,99 euro e risparmiare ancora di più.

Viso, corpo e zone sensibili: con Philips OneBlade 360 tra le mani hai un sistema di depilazione che è efficiente, non provoca arrossamenti e irritazioni ed è anche adatto se con il rasoio classico hai paura di tagliarti. Infatti le sue lame sono efficienti e studiate ad hoc per prevenire ogni tipo di rischio grazie a un sistema di protezione integrato. Pensa che sono sostituibili e in confezione de te ne vengono fornite ben 3 con tecnologia a 360° così da orientarsi in automatico in base alle forme del tuo corpo e del tuo viso. Il kit, poi, include 3 pettini dedicati alla barba con misure da 1, 3 e 5 mm e un 1 kit dedicato al corpo.

Il sistema è comodissimo perché è piccolo e leggero oltre che molto maneggevole. È senza fili e ti offre tutta l’autonomia necessaria per prenderti cura di ogni pelo di troppo senza interruzioni. Perché scegliere questo? Perché rispetto a tutti gli altri modelli in commercio, le lame si muovono con 12000 movimenti al minuto rendendolo efficacie su qualsiasi lunghezza di pelo già dal primo passaggio. E se questo non basta, sappi che puoi utilizzarlo anche sotto l’acqua perché è impermeabile e creato appositamente.

Metti subito nel carrello il tuo kit completo con Philips OneBlade 360 e scopri un nuovo modo di radere qualunque zona del tuo corpo. Compralo ora che è in offerta con la festa delle offerte Prime e mettilo in carrello a soli 34,99 euro.