Phishing e furto di credenziali: nel 2023 i casi aumentati del 527%

Secondo quanto riportato dalla società Cofense Inc. il numero di azioni phishing è praticamente quintuplicato nei primi mesi del 2023.

Gli esperti di sicurezza, infatti, hanno rivelato un aumento del 527% degli attacchi di questo tipo delle credenziali rispetto al trimestre precedente. Sebbene gli aumenti su base annua siano più lievi, tutto ciò rende ancora più importante l’individuazione di contromosse efficaci, tanto per le aziende quanto per chiunque navighi online.

Il picco principale relativo al phishing si è verificato a marzo, superando di gran lunga i rilevamenti di gennaio e febbraio. Nello stesso frangente, Emotet si è rivelato come la principale minaccia sul Web a livello mondiale.

A seguire, vi sono altri nomi ben noti agli esperti di sicurezza informatica, come Agent Telsa, FormBook oltre a diversi malware più o meno noti.

Numeri record per gli attacchi phishing: come evitare rischi?

A rendere il phishing un fenomeno così diffuso ha contribuito in maniera sostanziale anche Telegram. I bot proposti dall’app di messaggistica, infatti, permettono a questo tipo di attacco una diffusione maggiore rispetto al passato.

Al fine di contrastare efficacemente pericoli di questo tipo, non basta solo la prudenza e un comune antivirus: affidarsi a una suite di sicurezza completa, al giorno d’oggi, è ormai praticamente d’obbligo.

Il nome di Norton 360 Standard, sotto questo punto di vista, rappresenta un vero e proprio salvagente per gli utenti. Questo abbina le classiche caratteristiche di un antivirus ad altre funzioni avanzate, indispensabili per contrastare phishing, ransomware e tante altre minacce della rete.

Il firewall, disponibile per PC e Mac, offre adeguate garanzie in tal senso. Discorso simile per l’utilissima VPN, così come per il gestore di password integrato nella suite.

Norton 360 Standard propone inoltre un sistema di protezione della webcam e uno spazio backup crittografato, ideale per contrastare ransomware e altri fenomeni simili.

A rendere particolarmente interessante Norton 360 Standard, inoltre, vi è anche l’attuale promozione.

Attraverso il 60% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta l’esperienza e la protezione di Norton spendendo appena 29,99 euro all’anno.

