Phishing: LinkedIn è sempre il target preferito

Check Point Software ha pubblicato il report del secondo trimestre relativo agli attacchi di phishing che sfruttano noti brand. Anche nei mesi di aprile, maggio e giugno, il bersaglio preferito dai cybercriminali è stato LinkedIn. Il social network professionale di Microsoft viene utilizzato come mezzo per cercare di rubare le informazioni personali o le credenziali di pagamento degli utenti.

LinkedIn preferito per il phishing

Nonostante una diminuzione dal 52% del primo trimestre al 45% del secondo trimestre, LinkedIn rimane ampiamente al primo posto della top 10 dei brand più imitati per effettuare attacchi di phishing. I cybercriminali sfruttano a loro vantaggio la fiducia riposta dagli utenti nel social network professionale. Le ignare vittime ricevono email apparentemente legittime, in quanto scritte con uno stile simile a quello originale. In realtà, il link incluso nel messaggio porta ad un sito di phishing o installa un malware sul computer.

Durante una delle campagne di phishing più recenti è stata inviata una email che invita l’utente a cliccare sul link per aggiornare l’account. Viene invece aperta una pagina web in cui devono essere inserite le credenziali di login. È sufficiente un po’ di attenzione per notare che gli indirizzi email del mittente e della pagina non appartengono a LinkedIn.

Al secondo posto della classifica c’è Microsoft (13%). La tecnica è simile, in quanto i cybercriminali chiedono la verifica dell’account di Outlook. In terza posizione c’è DHL (12%). In questo caso il tentativo di phishing prevede la richiesta delle credenziali per un pacco in arrivo.

La notorietà di Amazon (9%) viene invece sfruttata per rubare i dati di pagamento, sempre attraverso la solita verifica fasulla. Gli altri brand nella top 10 sono: Apple (3%), Adidas (2%), Google (1%), Netflix (1%), Adobe (1%) e HSBC (1%).

