 Phishing per rubare gli account dei password manager
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Phishing per rubare gli account dei password manager

Gli utenti di LastPass e Bitwarden hanno ricevuto false email che invitano ad installare una nuova versione dell'app desktop usata per accedere al PC.
Phishing per rubare gli account dei password manager
Sicurezza
Gli utenti di LastPass e Bitwarden hanno ricevuto false email che invitano ad installare una nuova versione dell'app desktop usata per accedere al PC.
Google AI Studio

Negli ultimi giorni sono state rilevate diverse campagne di phishing contro gli utenti che usano molti popolari password manager. Dopo quello che riguarda 1Password, scoperta dai Malwarebytes Labs, sono state individuati altri due attacchi che prendono di mira LastPass e Bitwardern.

Phishing, controllo remoto e furto di dati

I cybercriminali sfruttano l’ingegneria sociale per ingannare gli utenti. Nell’email di phishing è scritto che LastPass ha subito un attacco informatico. Nel messaggio, che sembra provenire dalla software house di Boston, viene comunicato il lancio di una nuova versione desktop con maggiori protezioni.

Il vecchio installer vulnerabile sarebbe stato sostituito con un installer MSI più sicuro. L’utente deve quindi scaricare la versione aggiornata dal sito indicato ed effettuare il login inserendo la master password. In questo modo, i cybercriminali potranno accedere all’account e rubare tutte le credenziali.

L’email di phishing relativa a Bitwarden è molto simile. Viene segnalata la presenza di una vulnerabilità nella vecchia app desktop, quindi è necessario installare una versione aggiornata. I cybercriminali cercano di sfruttare l’urgenza per ingannare gli utenti. Fortunatamente i domini sono stati bloccati da Cloudflare e indicati come tentativi di phishing.

Bleeping Computer ha ottenuto i file infetti distribuiti tramite i siti fasulli, scoprendo che viene installato Syncro, un tool di monitoraggio remoto. Successivamente viene scaricato anche ScreenConnect, attraverso il quale i cybercriminali possono accedere al computer da remoto, installare altri malware, accedere ai password manager e rubare numerosi dati.

Syncro ha comunicato di aver identificato e chiuso gli account usati per queste attività illecite. Gli utenti devono semplicemente ignorare le email che sembrano legittime, verificare se gli indirizzi dei mittenti sono reali e accedere ai password manager solo tramite siti ufficiali.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp e Messenger ti avvisano se rischi una truffa

WhatsApp e Messenger ti avvisano se rischi una truffa
Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€

Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€
VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis

VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis
Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza

Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza
WhatsApp e Messenger ti avvisano se rischi una truffa

WhatsApp e Messenger ti avvisano se rischi una truffa
Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€

Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€
VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis

VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis
Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza

Claude Code: sandbox per garantire la sicurezza
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti