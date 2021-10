Phoneclean aiuta nella manutenzione smartphone Android e iOS

Lo smartphone è diventato lo strumento fondamentale con cui gestiamo praticamente tutta la nostra vita, e tenerlo sempre aggiornato e in “salute” è diventato fondamentale, anche pensando ai dati sensibili che ci sono sopra. Non solo le nostre informazioni personali o i nostri account, ma anche foto, ricordi, dati sensibili in ottica bancaria e persona. Avere la possibilità di controllare lo stato di salute e intervenire se ci sono problemi è pertanto importante.

Fondamentale anche avere la possibilità di fare un backup e salvare tutte queste informazioni, così come le foto o i dati che vengono prodotti dal telefono, da trasferire su un altro supporto di storage che si tiene in un luogo sicuro ed essere protetti se lo smartphone smette di funzionare o banalmente ci cade e si rompe. Il backup è una delle cose più importanti che ci sono oggi in ottica digital, ed è un procedimento in grado di essere fatto anche in poche decine di secondi.

Manutenzione completa per il proprio smartphone

Poche decine di secondi che però si rivelano decisive in caso di problemi tra l'avere o meno i propri dati e quello che serve per accedere a tutti i propri servizi. Per questo oggi segnaliamo Phoneclean, una suite completa per la manutenzione del proprio smartphone con la possibilità di recuperare i dati a seguito di problemi o cancellazioni erronee.

È possibile inoltre fare trasferimenti di dati per liberare spazio e salvare le chat di Whatsapp, giusto per citare un paio di possibilità. Una suite completa per le esigenze più disparate, in grado di recuperare dati anche dalla scheda SD dello smartphone, su Android chiaramente.

Ottimo il supporto per entrambi i sistemi operativi Android e iOS, che permettono ad un solo software di coprire le esigenze anche di un'utenza di doppia entità, e ora è disponibile anche in offerta a prezzo scontato.