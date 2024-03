Photomath di Google: l'app che risolve problemi di matematica con l'AI

Chi non vorrebbe avere uno strumento capace di risolvere operazioni e problemi complessi con una semplice foto, senza doversi scerevellare troppo? Per alcuni, questo strumento potrebbe essere Photomath, un’applicazione mobile gratuita di Google, che ha già superato 100 milioni di download!

Come funziona Photomath

Il funzionamento di Photomath è semplice: basta scansionare il problema matematico con la fotocamera dello smartphone per ottenere risultati immediati. Si possono poi esplorare diverse opzioni di soluzione, ma con alcune limitazioni dovute alla gratuità dello strumento.

Per seguire il procedimento passo dopo passo, è necessario aprire l’applicazione e concedere il permesso di accedere alle foto e ai video presenti sullo smartphone. Photomath richiede quindi di inquadrare il problema matematico, facendo attenzione a non far uscire la formula dalla cornice. In questo modo si evita che l’algoritmo interpreti male il problema.

L’algoritmo di Photomath è particolarmente efficace. In pochi secondi si ottiene la soluzione del problema, sia che si tratti di un problema semplice o complesso, su carta o su schermo. L’applicazione è in grado di riconoscere e risolvere diversi tipi di problemi matematici.

Photomath: un prodotto di Google (o quasi)

Photomath non si limita a mostrare la risposta, ma offre anche la possibilità di visualizzare il ragionamento e il calcolo dettagliato, cliccando su “Visualizza la risoluzione dei passaggi”. L’applicazione è quindi sia pratica che educativa. Un’altra funzionalità interessante è la calcolatrice scientifica avanzata, integrata nell’applicazione.

L’app di Google è in grado di fornire una risposta per quasi tutti i problemi matematici. Algebra, aritmetica, trigonometria, statistica, matematica di base… l’applicazione sembra non avere limiti. Tuttavia, si raccomanda di non usare il telefono durante gli esami: la magia ha i suoi limiti, come si sa…

Photomath è un prodotto di Google, ma non è stato creato dal gigante americano. L’applicazione è stata sviluppata nel 2014 da Microblink, un’azienda croata specializzata nell’elaborazione di immagini con l’AI. Microblink è stata acquistata da Google nel 2022, con l’approvazione della Commissione europea. L’applicazione è gratuita, ma esiste una versione a pagamento, Photomath Plus, che offre maggiori dettagli e tutorial animati. Photomath Plus dovrebbe essere disponibile presto in Italia, a un costo di circa 10 euro al mese, o tra i 60 e i 70 euro per un abbonamento annuale.