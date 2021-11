PhotoMirage al 30% di sconto (più contenuti gratis)

Trasforma qualsiasi immagine in un'accattivante animazione: con PhotoMirage, l'innovativo software sviluppato da Corel, potrai farlo. Approfitta della promozione che anticipa il Black Friday e risparmia il 30% sull'acquisto. A soli 41,99 euro invece di 59,99 otterrai il programma completo e, in aggiunta, due contenuti extra dal valore di 111 euro completamente gratuiti, ParticleShop e WinZip 25 Pro.

Che tu voglia aumentare il coinvolgimento sui social, ottenere risultati migliori sul web o semplicemente divertirti con le foto, PhotoMirage ti aiuterà a creare delle animazioni dinamiche e accattivanti in tre semplici step: anima, isola e guarda in anteprima in tuo risultato. Le immagini dinamiche, si sa, hanno un certo fascino ed è molto più facile che diventino virali sul web. Sono come un'illusione, un punto d'incontro fra una foto e un video. I tuoi progetti realizzati con PhotoMirage avranno un altissimo potenziale per migliorare il coinvolgimento social, catturando tutta l'attenzione degli spettatori.

PhotoMirage: le funzionalità

Le funzionalità offerte dal programma sono molteplici. Seleziona, trascina e rilascia le frecce di movimento per spostare l'immagine, traccia punti di ancoraggio attorno alle aree da mantenere ferme e regola la velocità desiderata con un semplice controllo a scorrimento. Poi osserva l'anteprima: la tua immagine prenderà magicamente vita. Questi sono i principi alla base di PhotoMirage. Potrai condividere facilmente le tue opere con gli amici, la tua famiglia o addirittura con il mondo grazie al sistema di condivisione collegato alle principali piattaforme come YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest e molte altre. Importa ed esporta il tuo progetto scegliendo fra una moltitudine di formati supportati. Il software supporta, infatti, un'ampia selezione di formati input e output, fra cui Jpeg, PNG, GIF, Mp4, WMV e molti altri.

PhotoMirage è un prodotto valido, facile e veloce da utilizzare. Approfitta dell'anteprima Black Friday e risparmia il 30% rispetto al prezzo di listino: a soli 41,99 euro (invece di 59,99) potrai ottenere il programma completo e un pacchetto con due contenuti aggiuntivi (ParticleShop e WinZip 25 Pro) dal valore di 111 euro gratuitamente. Se vuoi sperimentare le sue funzioni in anteprima, potrai anche scaricare la versione di prova da 15 giorni, con ovvie limitazioni.