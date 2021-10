PIA VPN: 1,79 Euro al mese e 3 mesi gratis grazie agli sconti di Halloween!

Quante offerte sui servizi VPN in occasione di Halloween! Assieme allo sconto dell’84% sull’abbonamento biennale di CyberGhost VPN, anche la Virtual Private Network di Private Internet Access, o PIA, si dota di promozioni “dal sapore di zucca”. Si parla di uno sconto dell’83% con 3 mesi gratis inclusi. Il prezzo finale? 1,79 Euro al mese! Ma attenzione, perché durerà solo fino a domani!

Sconto su PIA VPN: tutti i dettagli da sapere

Il servizio Virtual Private Network firmato Private Internet Access si avvale di migliaia di server in 78 Paesi per accedere a contenuti d’ogni tipo, da musica a film e sport, senza alcuna restrizione. La configurazione è estremamente semplice e l’applicazione dedicata funziona su PC Windows, macOS, Linux, smartphone Android, iOS e diversi browser come Chrome, Firefox e Opera.

Come tanti altri servizi VPN, anche PIA blocca annunci pubblicitari, tracker e siti web dannosi, senza registrare alcun dato sul traffico dell’utente. Anzi, se quest’ultimo ha dubbi sulla sua sicurezza potrà controllare di persona il codice di PIA. Ebbene sì, perché si tratta di un servizio VPN completamente open source, ergo trasparente. Infine, tra le funzionalità avanzate notiamo il supporto al P2P per il download tramite torrent, il blocco automatico di determinati portali e lo split tunneling.

Private Internet Access o PIA propone tutto ciò al prezzo bomba di 1,79 Euro al mese per 3 anni, ovvero 70 Euro totali IVA inclusa. A questo, oltretutto, aggiunge 3 mesi gratuiti! Si tratta davvero di un’offerta imperdibile per Halloween. La VPN potrà essere usata su un numero massimo di 10 dispositivi contemporaneamente. Interessante come tra i metodi di pagamento supportato ci siano non solo carte di credito e PayPal ma anche soluzioni anonime come giftcard e criptovalute. Volendo, potrete aggiungere al pacchetto l’IP dedicato a 3,75 Euro al mese (25% in meno) o l’antivirus PIA a 0,96 Euro al mese (25% in meno), sempre per 3 anni.