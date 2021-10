CyberGhost VPN: 84% di sconto per Halloween

Nuova interessante offerta per una delle VPN migliori sul mercato. La software house rumena propone l'abbonamento per due anni a CyberGhost VPN al costo di 1,90 euro/mese, includendo anche due mesi gratis. La promozione di Halloween dura solo quattro giorni, quindi gli utenti interessati devono affrettarsi, se non vogliono perdere l'opportunità di navigare in completo anonimato, spendendo una cifra irrisoria.

CyberGhost VPN: sconto dell'84% per due anni

CyberGhost VPN possiede probabilmente la rete di server più vasta del mondo: oltre 7.500 in 113 posizioni di 91 paesi. È possibile trovare facilmente quello che offre le prestazioni migliori o server ottimizzati per determinate attività, tra cui lo streaming video, il download P2P e ovviamente la massima sicurezza.

Ampia scelta anche per i protocolli: WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Con un singolo abbonamento è possibile usare la VPN con sette dispositivi in contemporanea. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

La privacy viene garantita dalla politica no-log (nessuna registrazione dei dati) e dalla funzionalità Kill SWitch che disattiva automaticamente il collegamento ad Internet, se cade la connessione alla VPN. Grazie all'offerta di Halloween, l'abbonamento per due anni (con due mesi gratis) è disponibile a 1,90 euro/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.