Piani hosting WordPress: con Siteground a partire da 2,49€

WordPress è un content management system nato nell’ormai remoto 2003 e che, allo stato attuale, rappresenta gran parte dei siti Web presenti online.

La facilità di utilizzo, il numero di plugin e la varietà di temi grafici rappresentano solo alcuni dei punti di maggior successo legati a questo strumento così apprezzato. A grandi linee, un provider per definirsi tale deve essere in grado di ospitare un sito WordPress.

Se “fisicamente” è facile sopperire alle specifiche tecniche minime di questo CMS, un altro discorso è se si cerca un piano hosting realmente capace di spingere al massimo la piattaforma.

Le fondamenta per un buon sito WordPress sono infatti performance adeguate, con caricamenti fluidi, oltre a una base solida per quanto concerne la protezione da eventuali attacchi informatici. Un’adeguata assistenza, così come per qualunque altro tipo di sito, è ovviamente un plus da non sottovalutare.

Esiste dunque un provider in grado di offrire quanto appena illustrato?

Con Siteground 3 piani Hosting WordPress per qualunque tipo di esigenza

Siteground non necessita di particolari presentazioni: si tratta uno dei provider leader a livello mondiale per quanto concerne l’ambito hosting. Per quanto riguarda i piani hosting WordPress, l’azienda offre tre soluzioni diverse.

L’abbonamento StartUp risulta ideale per chi vuole aprire un sito personale. L’offerta include:

dominio gratuito

10 GB di spazio su SSD

database MySQL illimitati

un sistema di backup giornaliero.

In virtù dell’80% di sconto proposto da Siteground, StartUp è disponibile per appena 2,49 euro (più IVA) al mese.

Se invece il progetto coinvolge un E-commerce o un sito simile, GrowBig è la soluzione più indicata. Rispetto al precedente abbonamento, questo raddoppia lo spazio su SSD, portandolo a 20 GB, oltre ad aggiungere un sistema avanzato di backup on demand e una funzione staging, molto utile per i webmaster.

GrowBig, sempre grazie allo sconto dell’80%, costa 4,59 euro (più IVA) al mese.

Infine, i siti con migliaia e migliaia di visite al giorno, trovano un ambiente di sviluppo ideale con il piano GoGeek.

Questo include hardware più performante rispetto ai precedenti piani, accompagnato da un’assistenza prioritaria, dalla gestione del sito in white-label e da un DNS privato gratuito.

I costi? GoGeek è disponibile per appena 6,99 euro (più IVA) al mese.

