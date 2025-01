Pianifica i tuoi ponti del 2025: ITA Airways offre il 20% di sconto

Il 2025 si preannuncia come un anno ideale per gli amanti dei viaggi e delle vacanze. Il calendario, infatti, offre numerosi ponti strategici che, con una pianificazione attenta, permettono di massimizzare i giorni di riposo. Per questo non devi lasciarti sfuggire la nuova promozione, a tempo limitato, ITA Airways: fino al 6 gennaio, potrai approfittare di uno sconto del 20% per viaggiare fino a giugno, su tutte le classi di viaggio e verso le migliori destinazioni italiane, europee e intercontinentali.

Ponti del 2025: un anno da vivere viaggiando

La promozione lanciata dalla compagnia di bandiera è attiva dal 3 al 6 gennaio, per volare dal 15 gennaio al 30 giugno. Per attivare lo sconto, del 20%, basta inserire in fase di acquisto il codice promo BEFANA20. Lo sconto è valido su tariffe Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy, Superior e Business Class. Per garantirti un viaggio senza pensieri, sono inclusi bagaglio a mano, un accessorio personale e bagaglio in stiva (eccetto per la tariffa Economy Light).

ITA Airways offre un network globale con voli diretti verso le città d’arte più affascinanti e le mete più iconiche nel mondo. Che tu voglia esplorare la bellezza di Roma, Firenze o Venezia, o spingerti verso destinazioni lontane (europee e non solo) per scoprire nuove culture, questa è l’offerta che fa per te. Se ami viaggiare, il 2025 ti fa un dono sicuramente gradito: ben 32 giorni di vacanza durante l’anno con soli 6 giorni di ferie.

Un esempio lampante è aprile, dove la combinazione tra Pasqua e la Festa della Liberazione consente di avere fino a 10 giorni liberi utilizzando appena tre giorni di ferie. E poi c’è il Primo Maggio, che cade di giovedì, perfetto per un weekend lungo. La Festa della Repubblica, il 2 giugno, è di lunedì e regala un altro fine settimana prolungato.

Approfitta della promo ITA Airways: hai tempo fino al 6 gennaio per viaggiare dal 15 gennaio al 30 giugno e iniziare già a pianificare le tue vacanze per la prima metà del 2025. Puoi prenotare online, direttamente sul sito web ufficiale della compagnia.