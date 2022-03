Un piano cloud è per sempre: da 500GB a 2TB, paghi una volta sola

Quando inizi a costruire un tuo spazio sul cloud per archiviare immagini, documenti, musiche, file video e quant’altro, non stai ragionando su una soluzione di breve periodo e su pericolosi spostamenti continui. Quel che stai cercando, anzi, è un luogo sicuro dove depositare quel che di più prezioso conservi tra le tue cartelle, con la finalità ultima di poter garantire lunga vita a quei file ed a quei contenuti. La scelta non può dunque basarsi semplicemente sull’offerta last minute incontrata online, ma deve essere focalizzata sul lungo periodo e sulla necessità di conservare per molto tempo nello stesso “luogo” i file. Accumulandone altri, eventualmente.

pCloud ti offre una possibilità ideale, ossia un acquisto “lifetime” che ti consente di investire una tantum sul tuo spazio per poterlo avere a disposizione per sempre. Esatto: per sempre.

pCloud: un piano cloud è per sempre

Nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non vi separi, i tuoi file saranno con te sullo spazio che hai acquistato su pCloud sfruttando un’offerta speciale e con un pagamento una tantum. La formula è semplice: paghi una volta e poi ti godi il tuo spazio per sempre, entro limiti di utilizzo ben precisi e disegnati sull’importanza di avere un archivio remoto affidabile, sicuro, capiente ed a basso costo.

Sono tre le opzioni disponibili:

Free da 10 GB, gratuito Premium da 500 GB, 175 euro una tantum (oppure 49,99 €/anno) Premium Plus 2 TB, 350 euro una tantum (oppure 99,99€/anno)

Il servizio garantisce crittografia 256-bit AES su tutti i file, 5 copie ridondanti su server differenti e addirittura è possibile avviare il caricamento automatico da rullino fotografico o la sincronizzazione automatica tra device.

L’opzione “lifetime” può rispondere ad una esigenza specifica di archivio che garantisce ai file massima sicurezza: più di quanta possa garantirne un backup locale, o comunque in parallelo a quest’ultima soluzione e sapendo di poter contare su un investimento che, spalmato su molte annualità, viene ad avere un costo del tutto irrisorio. Si immagini ad esempio un abbonamento Premium da 500GB per un archivio fotografico da conservare per 10 anni: il prezzo viene ad essere di appena 17,5 euro all’anno, potendo nel frattempo gestire i singoli file, condividerli, sostituirli o farne quel che si ritiene opportuno. Il valore dello spazio cloud andrà a crescere nel tempo in virtù di contenuti che diventeranno sempre più preziosi ed un costo marginale che decrescerà costantemente.

Potrebbe essere addirittura un originale regalo, dal costo minimo e dal valore inestimabile come quello della memoria e dei bei ricordi. Basta metterci dentro la foto del giorno più bello vissuto insieme e lasciare che il resto si riempia da sé, anno dopo anno. Nessuno separi ciò che un piano pCloud potrebbe unire: basta dire “ si, lo voglio“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.