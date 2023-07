Piano Deluxe Norton 360 in offerta esclusiva da oggi

Il piano Deluxe Norton 360 è un piano completo creato da una rinomata azienda americana che si concentra sul campo della sicurezza delle informazioni.

Questo piano si rivolge agli utenti di tutto il mondo e va oltre la protezione dei dispositivi tecnologici dai virus.

Fornisce una vasta gamma di misure di protezione della privacy, comprese funzionalità all’avanguardia come una rete privata virtuale (VPN) altamente sicura e il monitoraggio attivo del dark web.

Solo per oggi, il piano Deluxe viene offerto con un notevole ribasso del 65% per l’intero anno iniziale. Invece del prezzo standard di 99,99 euro, dovrai pagare solo 34,99 euro per i primi 12 mesi.

Dal secondo anno in poi, il piano tornerà al suo costo originario di 99,99 euro annui.

Incredibile offerta sul piano Deluxe Norton 360

Il piano Deluxe Norton 360 offre una vasta gamma di funzionalità. In primo luogo, fornisce protezioni avanzate contro i pericoli di Internet, garantendo la sicurezza delle tue informazioni personali durante la navigazione sul web.

Accanto al software antivirus, troviamo Secure VPN, un servizio per reti private virtuali che consente agli utenti di stabilire connessioni a Internet garantendo al contempo che le loro attività online rimangano non rintracciabili.

Inoltre, questo servizio vanta tecniche di crittografia all’avanguardia, salvaguardando efficacemente le informazioni finanziarie sensibili e le password.

Con Norton 360 Deluxe è incluso un password manager integrato, una funzionalità essenziale che serve a molteplici scopi.

Non solo consente l’archiviazione delle password, ma ha anche la capacità di generare nuove password altamente sicure. Inoltre, offre la comodità di gestire le informazioni sulla carta di pagamento.

Approfittando dell’ultima promozione dell’antivirus Norton, hai la possibilità di attivare il piano Deluxe a soli 34,99 euro durante il primo anno.

Ciò si traduce in un risparmio del 65% rispetto al prezzo originale. Per accedere a questa offerta esclusiva, è sufficiente fare clic sul link qui sotto.

