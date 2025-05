Piantine felici LEGO: non sono ancora arrivate, ma già in SCONTO

Non c’è dubbio sul fatto che i LEGO della serie Botanical abbiano fin qui ottenuto un grande successo, tra fiori, piante e bouquet di ogni tipo: non faranno certo eccezione le piantine felici, già proposte in sconto da Amazon. Arriveranno sul mercato nel mese di giugno, ma l’e-commerce le sta già vendendo in offerta. Si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito, una formula molto apprezzata dai clienti e che permette di risparmiare fin dalla fase di preordine.

Amazon pota il prezzo delle piantine felici LEGO

Per tutte le età (dai 9 anni in su), rappresentano una dracaena che si regge in piedi e una pilea invece seduta, complete di vasi intercambiabili colorati. Perfette da costruire da soli oppure in compagnia, una volta montate diventano allegre decorazioni per qualsiasi spazio della casa: dalla cameretta al salotto, fino all’ufficio. Una misura 12 centimetri di altezza, l’altra 7 centimetri. Scopri di più nella pagina dedicata al set, dove trovi anche altre immagini.

Come funziona la prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon? Nel caso in cui la spesa dovesse scendere per uno sconto proposto prima del lancio, il risparmio sarà applicato in automatico al pagamento. Scopri di più sull’e-commerce per capire cosa rende la formula molto conveniente.

Non lasciarti sfuggire l’offerta e acquista il nuovo set LEGO dedicato alle piantine felici al prezzo di soli 18,30 euro. Ti segnaliamo inoltre che, se sei un abbonato Prime, c’è anche la consegna gratis direttamente a casa tua non appena disponibile, così da poter iniziare subito a montarle.