Piastra antiaderente in offerta: la scelta giusta per il tuo prossimo barbecue

Sei pronto a invitare amici e colleghi in giardino per un barbecue? O a organizzare una festa di compleanno o un pomeriggio con i compagni di classe dei tuoi figli e preparare panini, sandwich e snack gourmet? Quello di cui hai bisogno è la piastra antiaderente Aigostar Hett 30HHJ, oggi in offerta su eBay a meno di 30€ utilizzando il codice sconto LUGLIO25.

3 ragioni per scegliere la piastra antiaderente Aigostar Hett 30HHJ

Versatilità 3‑in‑1

Superficie antiaderente e BPA-free

Compatta, sicura e veloce

Panini e sandwich per ogni occasione

La piastra antiaderente Aigostar Hett 30HHJ è lo strumento ideale non solo per creare panini, ma anche come griglia e bistecchiera elettrica per cucinare carne, pane e verdure. Con un’apertura della piastra fino a 180° e la presenza del manico antiscottatura, ogni preparazione sarà non solo gustosa, ma anche estremamente semplice. La piastra prevede anche un sistema di cerniere regolabile che si adatta a qualsiasi dimensione del cibo che vuoi preparare.

Dimensioni del prodotto: 12.2P x 30.5l x 33.1H cm

Colore: argento e nero

Wattaggio: 1000 Watt

Materiale: lega di acciaio

Voltaggio: 240 Volt

Marchio: Aigostar

Tra le peculiarità della piastra antiaderente Aigostar Hett 30HHJ c’è anche la presenza delle piastre salvaschizzo in lega di acciaio inox con rivestimento antiaderente e manico freddo al tocco per un’esperienza d’uso sempre impeccabile. La piastra include anche una vaschetta raccogli-grassi, ideale sia per cucinare in modo sano che per pulire il tutto più velocemente.

Ideale per chi…

Ama preparare panini e snack veloci

Chi vuole una griglia compatta e semplice da usare

Cerca praticità nella pulizia e sicurezza d’uso

Utile, multifunzione e compatta (la puoi riporre anche in verticale ottimizzando lo spazio d’ingombro), la piastra antiaderente Aigostar Hett 30HHJ è oggi in offerta su eBay a meno di 30€. Con il codice LUGLIO25 puoi pagarla solamente 26.91€ e vivere un’estate (e tutti i prossimi mesi) all’insegna del gusto e della compagnia.