Piccoli Brividi: guarda la serie in streaming

La serie di Piccoli Brividi è in streaming da oggi su Disney+. Ispirata alla celebre collana di libri per ragazzi uscita negli anni ’90, porta sul piccolo schermo un mix di horror e fantasy adatto anche ai piccoli: il rating assegnato dalla piattaforma è 12+. Può così ufficialmente prendere il via la maratona di Halloween.

Guarda in streaming la nuova serie Piccoli Brividi

La durata media degli episodi è di circa 40-45 minuti. Non anticipiamo troppo sulla trama per non rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a proporre, di seguito, la sinossi condivisa dal servizio e il trailer ufficiale in italiano pubblicato nelle scorse settimane.

Ispirata alla saga di libri di R. L. Stine, Piccoli Brividi, la serie segue le vicende di cinque liceali nel paesino di Port Lawrence, mentre scoprono oscuri segreti sulla tragica morte di un ragazzino di nome Harold Biddle, avvenuta trent’anni prima. Dopo aver dato una festa di Halloween nella vecchia casa di Biddle, i protagonisti si ritrovano in una realtà stregata. Dovranno così unire le forzw per salvare la città e nel frattempo faranno nuove scoperte su di loro e sui propri genitori.

Questi i titoli dei cinque episodi della prima stagione disponibili da oggi sulla piattaforma: “Dì ‘Cheese’ e muovi”, “La maschera posseduta”, “La condanna dell’orologio a cucù”, “Vermi indigesti” e “Attento a te, lettore”. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Justin Long, Zack Morris, Isa Briones e Rachael Harris.

È possibile attivare un abbonamento a Disney+ approfittando di un’offerta speciale: dodici mesi al prezzo di otto, con un forte risparmio, ma ancora solo per pochi giorni. La sottoscrizione garantisce l’accesso a tutti i contenuti in streaming sul servizio, dai film alle serie TV, senza dimenticare gli show.

