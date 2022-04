Piccolo il Chromebook, grande lo SCONTO (-100€)

Sei in cerca di un Chromebook abbastanza piccolo, leggero, ma ugualmente veloce da portare sempre con te? ASUS C204MA è quello che fa per te: grazie alle offerte di primavera di Amazon può essere tuo infatti all’incredibile prezzo di soli 189 euro.

Il C204MA è completo di tutto quello di cui hai bisogno per la tua produttività mobile: un sistema operativo sicuro e veloce, un display anti-riflesso e tutto ciò che ha da offrirti la suite di programmi Google.

ASUS C204MA: le caratteristiche tecniche del Chromebook piccolo ma molto veloce

ASUS C204MA è un Chromebook che spicca prima di tutto per la sua estrema portatilità: “pesante” solo 1.2 KG è perfetto da portare in giro. Costruito per soddisfare gli standard militari esigenti, è ricco di funzioni intelligenti per proteggerlo nel mondo reale: paraurti in gomma, tastiera resistente agli schizzi e porte I/O ultra resistenti.

Il display da 11.6 pollici HD è anti-riflesso, perfetto per essere usato anche all’esterno, mentre la dotazione tecnica include un processore Intel Celeron N4020, 4GB di memoria RAM LPDDR4 e 64GB eMMC. Il Chromebook è pronto all’uso: grazie al sistema operativo integrato progettato da Google, è possibile lavorare immediatamente, con una sicurezza integrata affidabile e aggiornamenti automatici.

Non devi preoccuparti per la batteria, perché ASUS C204MA è studiato per durare a lungo e riesce a garantirti un’intera giornata lavorativa o di studio. Sul fronte della connettività trovi porte USB di tipo-C, tecnologia WiFi 802.11ac e una telecamera frontale HD 720p per le tue videochiamate.

Inoltre, per una facile manutenzione, questo Chromebook ha una struttura molecolare che ti consente di sostituire i componenti chiave in pochi minuti utilizzando solo semplici strumenti.

Piccolo, affidabile, veloce e soprattutto molto economico. ASUS C204MA è il tuo perfetto compagno da viaggio per il lavoro e per lo studio: solo 1.2 KG di peso per un prezzo complessivo di appena 189€, grazie alla promozione limitata di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.