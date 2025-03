Piccolo ma senza difetti il proiettore Bluetooth FHD, è geniale (-123€)

Un proiettore Bluetooth da usare anche tutti i giorni. È così piccolo che se lo lasci sul tavolino del soggiorno neanche dà fastidio e poi offre tutti i plus delle più recenti tecnologie con una luminosità senza eguali e una risoluzione nativa Full HD. Comodo e pratico, lo porti con te anche a casa di amici o lo sposti di stanza in stanza per non rinunciare a una riproduzione che fa invidia al grande schermo. Su Amazon l’occasione del giorno: doppio sconto in pagina per risparmiare più di cento euro sul prezzo di partenza, spunta i coupon e aggiungilo al carrello per farlo tuo a soli 166€.

Proiettore Bluetooth: quando le dimensioni non contano

Un prodotto veramente geniale e comodo. Anche se non hai mai utilizzato un proiettore prima di ora, con questo modello non puoi temere di sbagliare o di aver combinato un pasticcio. Ha dimensioni compatte ed è semplice da mettere in azione: collegalo alla corrente ed è pronto a riprodurre ogni contenuto. Sfruttando sia la connessione Bluetooth che il WiFi, puoi connettere i tuoi dispositivi senza ricorrere a mille cavi diversi e premere play in qualsiasi momento. C’è persino una cassa integrata così l’audio suona forte senza spese aggiuntive.

Il proiettore Bluetooth è dotato di una risoluzione nativa Full HD ossia 1080p ma supporta a pieno il 4K. Attraverso i suoi 28000 Lumen offre una luminosità d’eccezione e che rende le immagini non solo nitide e ben definite ma anche ricche a livello di saturazione e gamma cromatica. Con la possibilità di effettuare lo zoom e con l’auto regolazione dei parametri, non sbagli mai.

Approfitta ora non di uno ma bensì di una doppia promozione su Amazon e acquista il tuo proiettore Bluetooth a soli 166€ con un click sui coupon. Aggiungilo al carrello e non perdere questo sconto della Festa delle Offerte di Primavera.