Pidgin 3: l'app di messaggistica per Linux ritorna dopo 16 anni

Pidgin è un’app di messaggistica istantanea per Linux, gratuita e open source, originariamente ideata da Mark Spencer e compatibile anche con altri sistemi operativi come Windows, macOS, Sky OS e altri. Lanciata nel 1998, si proponeva di colmare il divario con altri servizi di messaggistica e, dopo un bel po’ di anni dall’uscita della precedente versione, l’applicativo torna ad aggiornarsi con la versione 3, attualmente in fase sperimentale.

Pidgin 3: l’app di messaggistica per Linux torna ad aggiornarsi

Con un annuncio ufficiale un po’ in ritardo, gli sviluppatori hanno annunciato la disponibilità della versione Pidgin 3 Experimental 1 il 31 dicembre di quest’anno. Si tratta di una versione pre-alpha non ancora pronta e destinata ai test o alle prove preliminari in anteprima, la quale verrà inizialmente distribuita in formato codice sorgente e Flatpak, molto probabilmente tramite i repository Flathub Beta. Chi si occupa della manutenzione dei pacchetti dovrà quindi attendere ancora un po’ di tempo prima di poter contrassegnare i pacchetti come release sperimentali.

La nuova versione, nella sua edizione pre-alpha, supporterà già IRCv3, anche se questo verrà implementato in maniera abbastanza abbozzata e grezza ma comunque utilizzabile, insieme ad altri protocolli che dovrebbero essere aggiunti nelle versioni successive. Gli sviluppatori hanno anche tenuto a ribadire che l’interfaccia è tutt’altro che pronta e rifinita, come era anche facile immaginare, e che la nuova versione sarà totalmente compatibile con la precedente.

Chi su Pidgin faceva uso di vari plugin aggiuntivi dovrà impegnarsi a fare il porting di questi sulla nuova versione, poiché tutte le API sono praticamente cambiate nella nuova versione. Finch non sarà inoltre presente e non è certo se sarà nuovamente disponibile.

L’edizione sperimentale pre-alpha è numerata con la versione 2.90 anziché 3.0. Quest’ultima verrà infatti assegnata solamente quanto gli sviluppatori saranno pronti nella creazione di una garanzia API. Fino a quel punto, il versioning semantico e il libtool verranno utilizzati per indicare i progressi con cui si arriverà alla versione 3.0.

Chi si occupa di programmazione, può anche collaborare allo sviluppo di Pidgin usufruendo di una guida apposita, mentre lo sviluppo dell’app è anche trasmesso in diretta sul canale Twitch dedicato. Per tutti i dettagli, è possibile consultare nella sua completezza l’annuncio ufficiale.