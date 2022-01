Pietro Labriola nuovo Amministratore Delegato TIM

Il Consiglio di Amministrazione TIM ha nominato il nuovo Amministratore Delegato del gruppo. Si tratta di Pietro Labriola, già Direttore Generale e da oggi alla guida dell'azienda in un momento tanto delicato della sua storia.

Queste le sue prime parole da nuovo AD:

Sono molto onorato di assumere questo incarico, essendo legato all’Azienda da oltre 20 anni. Il mio obiettivo è far esprimere all’intero Gruppo il suo potenziale, valorizzando gli asset nell’interesse di tutti gli azionisti. Le sfide e le opportunità che abbiamo davanti richiedono coesione da parte di tutti gli stakeholder. Sono grato per la fiducia che il Consiglio mi sta dando. Ringrazio i colleghi brasiliani per i risultati brillanti che abbiamo raggiunto insieme e i colleghi italiani per quello che faremo.

Labriola non possiede azioni TIM. Congiuntamente a questa decisione, il Consigli di Amministrazione comunica che “Il Presidente Salvatore Rossi mantiene la delega alla comunicazione per quanto relativo alla manifestazione d'interesse indicativa non vincolante pervenuta da KKR & Co e al processo che ne è conseguito“.