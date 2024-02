Pika lancia Lip Sync: video AI con sincronizzazione labiale

Pika, una delle principali piattaforme di video AI, ha lanciato una nuova funzione che permette di creare personaggi parlanti nei video generati dall’intelligenza artificiale. Si chiama Lip Sync ed è frutto della collaborazione con ElevenLabs, specializzata nella generazione vocale AI.

Lip Sync consente di sincronizzare i movimenti labiali dei personaggi con il suono, sia che si tratti di un testo convertito in audio dalla stessa piattaforma, sia che si tratti di un file audio caricato dall’utente. In questo modo, è possibile dare vita a video generati dall’AI, senza dover ricorrere a attori reali o a voci fuori campo.

Lip Sync rappresenta un passo avanti significativo nel campo dei video AI, che è ancora agli albori. Se funzionerà bene e se risolverà i problemi iniziali, potrebbe essere una svolta paragonabile al lancio di Sora, la piattaforma video AI di OpenAI.

We know there’s been a lot of talk about AI generated video recently. Well, look who’s talking now!

Early Access to Lip Sync is available for Pro users now at https://t.co/nqzjGy82Lx. pic.twitter.com/vCJ88pUWLL

— Pika (@pika_labs) February 27, 2024