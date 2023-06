Pikmin 4 per Switch non è ancora uscito, ma è già in sconto

Uno dei giochi per Switch più attesi di questa stagione è sicuramente Pikmin 4, il nuovo capitolo della storica serie Nintendo inaugurata nell’ormai lontano 2001 e in arrivo il 21 luglio. Oggi, durante il preordine, è possibile acquistarlo in sconto su Amazon. Un’occasione più unica che rara, di cui approfittare per risparmiare 10 euro sul prezzo di listino.

Approfitta dello sconto Amazon su Pikmin 4 per Switch

La formula alla base del gameplay è la stessa che ha decretato la fortuna dei titoli precedenti, ma con alcune innovazioni nelle dinamiche riguardanti la gestione della telecamera e le abilità dei piccoli esserini che ci troveremo a comandare. Lo stile rimane quello colorato e vivace di sempre. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, oggi si ha la possibilità di acquistare Pikmin 4 in preordine al prezzo finale di 49,99 euro invece di 59,99 euro come da listino, con un risparmio di 10 euro.

Segnaliamo infine che Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio per il day one del 21 luglio. Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto è certo di poterlo giocare il giorno stesso dell’uscita.

