Corso per pilotare droni: ecco l'offerta DJI

Chiunque abbia la necessità di dotarsi del patentino per la guida dei droni ha la possibilità di affidarsi ad un brand importante come quello di DJI, avendo così a disposizione anche uno sconto sul successivo acquisto di uno dei dispositivi del gruppo. Che sia per passione, diletto o professione, l’uso di un drone è qualcosa che oggi è sottoposto a forti restrizioni ed al necessario possesso di una abilitazione che certifica la conoscenza delle normative e la capacità di gestione del mezzo: ecco le istruzioni per potersi avvicinare ad un corso ENAC in grado di offrire tale abilitazione.

DJI: corsi per l’abilitazione ENAC

L’offerta sui corsi per l’abilitazione ENAC è disponibile esclusivamente fino al 30 settembre 2020, ma i corsi acquistati possono essere fruiti entro il 31 dicembre 2020. Tutti coloro i quali parteciperanno all’iniziativa potranno aver a disposizione un successivo sconto su droni DJI pari all’8%. L’opportunità è duplice, differenziata in base alle esigenze di chi sceglie il corso:

Corso pilota APR CRO Mc (droni multirotori <25Kg) critico (corso CRO): 299 euro

Con questo corso è possibile conseguire l’attestato pilota APR base (vedi tutti i dettagli) Corso istruttore APR CRO base e critico: 999 euro

Con questo corso è possibile diventare istruttori di volo di droni e lavorare quindi nelle scuole Sapr in Italia (vedi tutti i dettagli)

Lo sconto è pertanto riservato a chiunque scelga un corso avanzato e non soltanto i corsi base per droni al di sotto dei 4Kg.

I corsi sono gestiti con una commistione di distance learning e lezioni in presenza, oltre alle necessarie verifiche scritte per ottenere l’abilitazione finale.

Tutti i dettagli sono contenuti presso le pagine indicate, tramite le quali è altresì possibile iscriversi al corso ed avere così immediatamente a disposizione lo sconto utile per accedere con prezzo ridotto ai premiati droni DJI (un DJI Mavic 2 Pro, già scontato di 100 euro sul sito ufficiale, scende quindi in definitiva da 1499 euro a 1287 euro).

DJI ricorda come la figura professionale del pilota di droni veda una richiesta sempre più alta in molti settori, il che può in molti casi trasformare una passione in un vero e proprio lavoro: l’abilitazione è tuttavia necessaria dal punto di vista normativo ed importante in virtù del contatto diretto con i professionisti DJI che possono dare importanti dritte circa prassi di volo, elementi di sicurezza e gestione del velivolo in quota.