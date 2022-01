Pinnacle Studio 25, con l'upgrade risparmi 35€

Esistono diversi software di editing video in rete, dai gratuiti a quelli economici, fino a quelli più professionali. Se sei alla ricerca di un'alternativa ai più blasonati, come Adobe Premiere Pro, la migliore è Pinnacle Studio 25. Forse ne avrai già sentito parlare: si tratta di un ottimo programma di editing video dalle numerose funzionalità e strumenti per ogni tipo di progetto video. Ad attrarre è soprattutto il costo, molto più economico della concorrenza, senza però rinunciare alla professionalità. Se possiedi già una licenza del programma, grazie alla promozione in corso potrai effettuare un upgrade risparmiando 35 euro per la versione Plus e ben 50 euro per la versione Ultimate. Aggiornando il piano, ovviamente, nuove funzionalità verranno aggiunte al programma.

Pinnacle Studio 25: panoramica delle funzioni

L'upgrade a Pinnacle Studio 25 Plus è il più economico e offre un ottimo compromesso fra qualità e prezzo: con soli 64,95 euro (invece di 99,95) potrete aggiungere un ampio “arsenale” di funzioni e strumenti. Ecco una panoramica completa:

Editing su 24 tracce

Controllo keyframe

Multi-camera editing fino a 4 videocamere

50+ layout per DVD

Motion tracking di base

Processa file in serie

Importa media con risoluzione fino a 8K

Nuove modalità di blending

Nuovo audio editor avanzato

Inoltre, è possibile effettuare l'upgrade anche a Pinnacle Studio 25 Ultimate, il software più completo, risparmiando 50 euro. Dunque se possiedi già una licenza al programma e vuoi ottenere ancora più funzionalità e strumenti, puoi approfittare della promozione in corso.